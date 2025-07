De Brugse politie kreeg de voorbije week vijftien meldingen binnen van online oplichting. De slachtoffers werden onder meer benaderd via valse e-mails en telefoontjes van oplichters die zich voordeden als de mutualiteit of Card Stop. De meeste slachtoffers zijn ouder dan 70 en werden telefonisch of via e-mail onder druk gezet om persoonlijke bankgegevens of pincodes te delen. Vaak gaat het om professioneel ogende berichten die oproepen tot dringende actie.

De politie benadrukt dat Card Stop zelden zelf contact opneemt met klanten en dat je in geen enkel geval je pincode mag doorgeven. Ook wordt gevraagd om ouderen in de omgeving te waarschuwen voor dergelijke oplichtingstrucs.