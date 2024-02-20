23°C
Nieuws
Ieper

Twee per­so­nen gewond na bot­sing in Elverdinge

In de Boezingestraat in Elverdinge bij Ieper is een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt, een van hen is zwaar toegetakeld.

Het ongeval tussen twee auto's gebeurt rond 13 uur in een bocht tussen Elverdinge en Boezinge. Een van de auto's wordt weggeslingerd en botst tegen een boom. 

De brandweer kon de bestuurder bevrijden uit het wrak. Hij is ernstig gewond naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Ook de vrouw in de andere auto is lichtgewond naar het ziekenhuis. De Boezingestraat bleef een tijd afgesloten tussen de kruispunten met de Vroedenhofstraat en de Reningestraat. Een verkeersdeskundige van het parket moet de omstandigheden van het ongeval achterhalen.

