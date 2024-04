"In de zomer van 2023 was Aspiravi nv gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van 2 windturbines in de verkeerslussen van de verkeerswisselaar E40/E403 in Oostkamp. De bouw van deze windturbines bracht specifieke uitdagingen met zich mee door de heel bijzondere locatie middenin een extreem druk verkeerscomplex. Aspiravi zorgde voor een veilige in- en uitrit van deze bijzondere werf", zegt het bedrijf.

"Naast de aanleg van de toegangsweg, werden ook de andere civiele grondwerken uitgevoerd. Dit houdt o.a. de aanleg van de kraan-, werk- en heivlakken in. In het najaar van 2023 werden de funderingswerken uitgevoerd. Het aanleggen van de fundering gebeurde in verschillende stappen. Er werd voor elke windturbine een diepfundering met 24 heipalen van telkens +/- 10 meter gerealiseerd. Daarna werd de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Vervolgens werd de wapening gerealiseerd waarbij 45 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten werden. Rond dit vlechtwerk kwam een bekisting die volgestort werd met zo’n 400 m³ beton.

In januari van dit jaar werd de fundering afgewerkt en kon deze uitharden."