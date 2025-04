Het onderzoek richt zich op incidenten in de Burgemeester Reynaertstraat waarbij minstens 41 vrouwen, tussen december 2021 en december 2024, slachtoffer van spiking zouden zijn geworden. De slachtoffers verklaarden na een avondje uit wakker te worden in hun eigen bed of in een vreemd bed zonder herinneringen aan wat er gebeurd was. Volgens het parket kregen de meisjes een drankje aangeboden waarin ketamine zat. Er was ook sprake van seksueel misbruik en er zijn blauwe plekken teruggevonden op het lichaam van die meisjes.