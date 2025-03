Het onderzoek startte vorig jaar na klachten van zeven jonge vrouwen. Op café in de uitgaansbuurt in Kortrijk had iemand hen een drankje aangeboden. Daarna herinneren ze zich niks meer. Tom Janssens van het parket West-Vlaanderen zei toen: "De dag nadien komen zij wakker in hun eigen bed, of in een vreemd bed, met een complete black-out. Ze stellen vast dat er sprake is van seksueel misbruik, er is sprake van vaginale bloedingen en anale bloedingen. Er zijn blauwe plekken teruggevonden op het lichaam van die meisjes."