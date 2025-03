Ruth Vandenberghe: "Mijn eerste gedachten gaan naar de slachtoffers. Naar de jonge vrouwen die op een gruwelijke manier zijn getroffen. Hun moed om klacht in te dienen, om te getuigen, verdient ons diepste respect."

De daders moeten streng gestraft worden, schrijft de burgemeester op Instagram: "Voor de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat is dit een dieptepunt. We moeten erop toezien dat iedereen - en zeker jonge vrouwen - altijd veilig kunnen uitgaan."