De politie vond drugs tijdens een controle in Avelgem, in een Nederlandse auto. Dat leidde diezelfde avond nog tot een huiszoeking. Het is daar dat de 2,1 kilogram aan speed is gevonden. Er zijn ook twee mensen opgepakt die de onderzoeksrechter nu ook heeft aangehouden.

Het onderzoek in de zaak van drugshandel gaat intussen verder.