Foto: Facebook
De politiezone MIRA heeft een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de recente incidenten waarbij zware stenen werden gegooid naar voorbijrijdende voertuigen in Desselgemseweg in Waregem.
De voorbije weken raakten meerdere voertuigen beschadigd op de Desselgemseweg nadat een onbekende stenen naar het verkeer had gegooid. De feiten deden zich vooral voor tijdens weekendavonden en zorgden voor heel wat onrust bij buurtbewoners en weggebruikers.
Verdachte bekent feiten
In het kader van het onderzoek kon de politie intussen een verdachte opsporen. Het gaat om een minderjarige, die inmiddels is verhoord.
Volgens de politie heeft de jongere alle feiten bekend.
Dossier naar jeugdparket
Het dossier is ondertussen overgemaakt aan het jeugdparket. Dat zal beslissen welke verdere stappen in de zaak worden genomen.
Met de identificatie van de verdachte lijkt er voorlopig een einde te komen aan de onrust rond de steenincidenten in Waregem.