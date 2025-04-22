28°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem

Min­der­ja­ri­ge bekent steen­gooi­en naar voer­tui­gen in Waregem

Stenengooier 2

Foto: Facebook

De politiezone MIRA heeft een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de recente incidenten waarbij zware stenen werden gegooid naar voorbijrijdende voertuigen in Desselgemseweg in Waregem. 

De voorbije weken raakten meerdere voertuigen beschadigd op de Desselgemseweg nadat een onbekende stenen naar het verkeer had gegooid. De feiten deden zich vooral voor tijdens weekendavonden en zorgden voor heel wat onrust bij buurtbewoners en weggebruikers.

Verdachte bekent feiten

In het kader van het onderzoek kon de politie intussen een verdachte opsporen. Het gaat om een minderjarige, die inmiddels is verhoord.

Volgens de politie heeft de jongere alle feiten bekend.

Dossier naar jeugdparket

Het dossier is ondertussen overgemaakt aan het jeugdparket. Dat zal beslissen welke verdere stappen in de zaak worden genomen.

Met de identificatie van de verdachte lijkt er voorlopig een einde te komen aan de onrust rond de steenincidenten in Waregem.

Jenna Lebrun
Politiezone Mira

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Stenengooier 2

Wie gooit stenen naar auto's in Waregem? Politie onderzoekt meerdere gevallen
Politiegebouw waregem

Extra wijkinspecteurs in Waregem, stad zet door met plannen voor politiepunt in centrum
Politiepunt waregem 1

Waregem plant extra politiepunt op de Markt tegen onveiligheidsgevoel
Achtervolging

Politie achtervolgt chauffeur vanuit Waregem tot in Lokeren, snelheden tot 250 km per uur
Politie

Politie verijdelt autodiefstal in Anzegem: drie mannen aangehouden
Politielint update 0

Politie vraagt meer respect bij incidenten
Aanmelden