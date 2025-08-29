"Het politiepunt zou eind dit jaar of begin volgend jaar openen in een leegstaand pand," volgens burgemeester Kristof Chanterie. "Er zullen één of twee agenten aan verbonden zijn, maar het punt zal niet permanent bemand zijn."

“We willen vooral de aanwezigheid van de politie voelbaar maken, om zo het onveiligheidsgevoel weg te nemen,” zegt Vicky Van Den Heede, ondervoorzitter van Groen Waregem.