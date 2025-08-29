22°C
Ware­gem plant extra poli­tie­punt op de Markt tegen onveiligheidsgevoel

In Waregem komt er binnenkort een politiepunt op de Markt. Het stadsbestuur wil zo de zichtbaarheid van de politie vergroten en tegelijk inzetten op preventie via jongerenwerking.

"Het politiepunt zou eind dit jaar of begin volgend jaar openen in een leegstaand pand," volgens burgemeester Kristof Chanterie. "Er zullen één of twee agenten aan verbonden zijn, maar het punt zal niet permanent bemand zijn."

“We willen vooral de aanwezigheid van de politie voelbaar maken, om zo het onveiligheidsgevoel weg te nemen,” zegt Vicky Van Den Heede, ondervoorzitter van Groen Waregem.

Betere jongerenwerking

Naast het politiepunt zet de stad ook sterk in op jongerenwerking. Er is een extra jongerencoach en er worden nieuwe hangplekken voor jongeren gecreëerd. “Die jongerencoach is minstens even belangrijk,” benadrukt Van Den Heede. “Daarnaast vragen we dat wijkagenten in heel Waregem vaker aanwezig zijn op straat.”

Onder jongeren zelf klinken gemengde reacties. Sommigen vinden het politiepunt een goed idee, anderen zeggen zich vandaag al veilig genoeg te voelen in de stad.

