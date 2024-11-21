Dankzij deze versterking komt er ook een vaste wijkploeg ‘overlast’ actief in de centrumzone, waar dagelijks duizenden leerlingen passeren. Tegelijk blijft het werk van de twee jongerencoaches doorgaan om hangjongeren te begeleiden en overlast te beperken.

Er is eerder ook een politiepunt beloofd in het centrum, de voorbereiding daarvan gaat verder klinkt het bij de stad: "mogelijk in combinatie met de stadswinkel, waarbij alle praktische aspecten nog worden uitgewerkt."