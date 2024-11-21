Extra wijkinspecteurs in Waregem, stad zet door met plannen voor politiepunt in centrum
Er komen drie extra wijkinspecteurs in Waregem. De eerste start eind april, de andere twee kort daarna. De stad wil zo meer inzetten op zichtbaarheid, en politie die dichter bij de inwoners staat.
Dankzij deze versterking komt er ook een vaste wijkploeg ‘overlast’ actief in de centrumzone, waar dagelijks duizenden leerlingen passeren. Tegelijk blijft het werk van de twee jongerencoaches doorgaan om hangjongeren te begeleiden en overlast te beperken.
Er is eerder ook een politiepunt beloofd in het centrum, de voorbereiding daarvan gaat verder klinkt het bij de stad: "mogelijk in combinatie met de stadswinkel, waarbij alle praktische aspecten nog worden uitgewerkt."
