Politie achtervolgt chauffeur vanuit Waregem tot in Lokeren, snelheden tot 250 km per uur
Op de Lokerse Feesten is woensdagavond een auto ingereden op een politievoertuig. De wagen bleek al op de vlucht voor de politie van in Waregem. De chauffeur kon uiteindelijk ontkomen, zijn passagier niet. Er vielen als bij wonder geen gewonden. Omstaanders filmden het incident in Lokeren.
"Het gaat om een voertuig dat woensdagavond werd geïntercepteerd in Waregem door de collega's van de politiezone Mira", klinkt het bij de politie van Lokeren (Oost-Vlaanderen). Ze wilden de wagen aan de kant zetten voor een controle, maar de chauffeur, die geen onbekende is voor politie en gerecht, weigerde te stoppen en sloeg op de vlucht. "De achtervolging werd ingezet op de E17, maar omdat het voertuig snelheden haalde van 200 tot 250 kilometer per uur, werd de achtervolging afgebroken. Dat is nu eenmaal de procedure."
Poging tot doodslag
Maar de auto werd wel geseind en aan de afrit Zele stuitte de wagen op de politie van Zele-Berlare. Die zette een nieuwe achtervolging in. De auto kwam zo aan de site van de Lokerse Feesten, waar agenten van de politie opgesteld stonden. "Daar kwam het voertuig tot stilstand en kon de passagier uit het voertuig worden gehaald. De chauffeur is echter achteruitgereden en ingereden op een politievoertuig. De wagen is dan langs een blokkade gereden in de feestzone, maar er vielen geen slachtoffers."
Enkele omstaanders, die het incident ook filmden, konden maar net op tijd wegspringen. De chauffeur kon dus uiteindelijk toch vluchten. Hij is nog gezien in Temse maar vanaf daar ontbreekt elk spoor. Het gaat om een man van 57 uit Waregem, die dus bekend is bij politie en parket. Het parket opent trouwens een onderzoek naar poging tot doodslag omdat de chauffeur doelbewust probeerde om de politie aan te rijden.