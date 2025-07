Niet veel later vond de politie in een berm nabij de plaats van controle nog werkend uitleesapparatuur. Dat toestel was ingesteld op een Peugeot 3008 en kan voertuigen openen zonder originele sleutel. Diezelfde ochtend werd in een naburige straat een Peugeot 3008 aangetroffen die niet meer slotvast was. Het interieur was deels opengebroken en de bewoners waren op het moment van de feiten niet thuis.

Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De drie verdachten verschenen op 24 juli voor de onderzoeksrechter in Kortrijk en blijven voorlopig aangehouden. Dinsdag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding.