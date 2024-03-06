17°C
Nieuws
Knokke-Heist Zeebrugge

Twaalf jaar cel voor Roe­meen die ex de keel pro­beer­de over te snijden

Noordhinderstraat zeebrugge

De Noordhinderstraat in Zeebrugge.

Een man van 35 uit Knokke-Heist is in beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor poging tot moord, belaging en slagen aan zijn ex-partner. De straf is veel zwaarder dan de zeven jaar die hij eerder kreeg in Brugge.

De man wachtte zijn ex vorig jaar op aan haar werk in Zeebrugge, ondanks een contactverbod. Hij dwong haar in haar wagen, bedreigde haar met een mes en verwondde haar aan keel en bil. Het slachtoffer kon aanvankelijk vluchten, maar werd ingehaald, opnieuw aangevallen en bijna de keel overgesneden. De vrouw overleefde de aanval ternauwernood.

"Intentie om te moorden"

Volgens het openbaar ministerie was er duidelijk sprake van moordintentie: de man had een afscheidsbrief geschreven en zijn plannen vooraf aangekondigd. Zijn advocaat ontkende dat hij haar wilde doden en vroeg een mildere straf, maar het hof volgde dat niet.

Het hof van beroep bevestigde de kwalificatie van poging tot moord en legde twaalf jaar cel op. “U bent zwaar in de fout gegaan,” zei de voorzitster bij het uitspreken van het arrest.

Steekpartij Zeebrugge
Nieuws

Dertiger aangehouden voor steekpartij in Zeebrugge
De redactie
Steekpartij

