Volgens het openbaar ministerie was er duidelijk sprake van moordintentie: de man had een afscheidsbrief geschreven en zijn plannen vooraf aangekondigd. Zijn advocaat ontkende dat hij haar wilde doden en vroeg een mildere straf, maar het hof volgde dat niet.

Het hof van beroep bevestigde de kwalificatie van poging tot moord en legde twaalf jaar cel op. “U bent zwaar in de fout gegaan,” zei de voorzitster bij het uitspreken van het arrest.