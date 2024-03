De feiten speelden zich maandag rond 16 uur af in de Groenlandstraat in Zeebrugge. Een 33-jarige man ging zijn 31-jarige ex-vriendin op straat met een mes te lijf. De verdachte sloeg op de vlucht, maar kon enkele uren later ingerekend worden door de politie. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. Na verhoor werd de dertiger door het Brugse parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste woensdag om hem aan te houden op verdenking van poging tot moord, stalking en bedreiging. Vrijdagochtend zal de Brugse raadkamer oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.