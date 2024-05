Technische profielen zijn alsmaar moeilijker te vinden op de arbeidsmarkt, dat ondervindt ook TVH in Waregem waar er een zestigtal vacatures openstaan. Daarom organiseert het bedrijf in samenwerking met de Vlaamse overheid een afvalrace tussen jongeren uit de derde graad TSO en BSO.

"We willen aantonen dat techniek waardevol en belangrijk is. Alle bedrijven in de streek smeken naar goeie technici. Wij gaan hier nu de beste van de beste uithalen en hopelijk doen ze verder in een technische opleiding", zegt Rik Hostyn van TVH.