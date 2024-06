Tot voor kort zaten de verschillende diensten van het hoofdkantoor van TVH Equipment in Waregem verspreid over verschillende gebouwen. Door de ronde vorm van het gebouw en de kortere loopafstanden tussen de afdelingen is het efficiënter werken. "Nu we alles gecentraliseerd hebben op één locatie, kunnen we onze service aan onze klanten verder uitbouwen en tegelijk onze ecologische voetafdruk sterk verlagen", zegt CEO Kristof Coudenys.