CEO Dominiek Valcke: "We willen met deze logistieke capaciteitsverhoging enerzijds een antwoord bieden op de huidige noden en anderzijds ons verder voorbereiden op de groeiende vraag. We slagen er momenteel heel goed in om vanuit Vlaanderen onderdelen te verzenden naar 180 landen. Lokaal uitbreiden om die processen verder op te schalen was dan ook een logische zet."

TVH streeft ernaar om het nieuwe pand vanaf 2026 in gebruik te nemen. Het kan later ook verder uitgebouwd worden met extra automatisering. Een brug over de weg zal de twee grootste logistieke distributiecentra van TVH in Waregem met elkaar verbinden.