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Waregem

Onder­de­len­spe­ci­a­list voor hef­trucks TVH opent nieuw distributiecentrum

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Onderdelenspecialist voor heftrucks TVH in Waregem heeft een nieuw distributiecentrum. Daar gaan ze inkomende goederen verwerken met de nieuwste technologie. Dat zal ook sneller kunnen dan vandaag.

Het nieuwe gebouw is met een glazen tunnel over de weg verbonden met het bestaande logistieke centrum. Een forse investering van 85 miljoen euro. Tom Verbeke, TVH: “Op dit moment, door de groei van TVH, zitten we nog verspreid op de site. Op deze manier hebben we niet alleen een gebouw gezet, maar ook onze processen herdacht.”

Robots

Alles gaat zo sneller, en vooral ook automatisch. Met rolbanen en robots. “We werken met rolbanen, de klassieke manier om goederen te vervoeren in een automatisch magazijn. We kiezen ook bewust voor de robots omdat die zeer schaalbaar en zeer flexibel zijn. Als we morgen capaciteit moeten bijzetten, dan plaatsen we gewoon een robot bij. Als we onze processen veranderen, dan kunnen we die robots anders programmeren.”

Gewapend voor de toekomst

Het nieuwe gebouw heeft met de vier verdiepingen samen 54.000 vierkante meter ruimte, laden en lossen gebeurt op 17 laadkaaien. Dat kost ook wel wat: 85 miljoen euro. Maar TVH kan hier toch even mee voort. “We kunnen zeker nog groeien in dit nieuwe gebouw. We hebben wat extra ruimte en we willen groeien als bedrijf, dus ja: we zijn voor een aantal jaar gewapend voor de toekomst.”

Dit gebouw in Waregem is trouwens niet de enige uitbreiding voor TVH: ook in Dubai en in de VS openen binnenkort nieuwe magazijnen.

"We zijn voor een aantal jaar gewapend voor de toekomst.”

Tom Verbeke
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Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
TVH

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