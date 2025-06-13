De feiten dateren van 12 juni vorig jaar. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer wordt belaagd en in de hals gestoken. De wonde was negen centimeter diep en lag dicht bij een slagader.

De rechter sprak geen moordpoging uit wegens gebrek aan voorbedachtheid. Eén beklaagde kreeg vier jaar cel, twee anderen veertig maanden effectief.