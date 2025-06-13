16°C
Nieuws
Kortrijk

Tot vier jaar cel voor poging tot dood­slag aan sta­ti­on Kortrijk

Station kortrijk

Archieffoto

Drie Afghaanse jongemannen zijn veroordeeld voor poging tot doodslag na een steekpartij aan het station van Kortrijk. Een minderjarige kreeg een messteek in de hals, maar overleefde.

De feiten dateren van 12 juni vorig jaar. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer wordt belaagd en in de hals gestoken. De wonde was negen centimeter diep en lag dicht bij een slagader.

De rechter sprak geen moordpoging uit wegens gebrek aan voorbedachtheid. Eén beklaagde kreeg vier jaar cel, twee anderen veertig maanden effectief.

Station kortrijk
Nieuws

Man zwaargewond na steekpartij aan station Kortrijk

Veroordeelde blijkt zelf slachtoffer

Opmerkelijk: een van de beklaagden werd enkele maanden eerder zelf neergestoken door de broer van het slachtoffer. Die zaak wordt later nog behandeld door de rechtbank.

De redactie
Steekincident

Nieuws
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

