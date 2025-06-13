Archieffoto
Drie Afghaanse jongemannen zijn veroordeeld voor poging tot doodslag na een steekpartij aan het station van Kortrijk. Een minderjarige kreeg een messteek in de hals, maar overleefde.
De feiten dateren van 12 juni vorig jaar. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer wordt belaagd en in de hals gestoken. De wonde was negen centimeter diep en lag dicht bij een slagader.
De rechter sprak geen moordpoging uit wegens gebrek aan voorbedachtheid. Eén beklaagde kreeg vier jaar cel, twee anderen veertig maanden effectief.
Veroordeelde blijkt zelf slachtoffer
Opmerkelijk: een van de beklaagden werd enkele maanden eerder zelf neergestoken door de broer van het slachtoffer. Die zaak wordt later nog behandeld door de rechtbank.
De redactie