Ej me velo gezien!? is al twaalf jaar de campagne van de politie voor Damme en Knokke-Heist. Maar deze keer krijgt de campagne ook de steun van Dominique Persoone, hij woont ook in de politiezone. “In het donker fietsen zonder goede verlichting is levensgevaarlijk," zegt de bekende chocolatier. "Met deze campagne kunnen we er samen voor zorgen dat elke fietser gezien wordt en veilig thuiskomt."

Net als in andere politiezones zijn er ook in Damme en Knokke-Heist de komende weken extra controles op de fietsverlichting.