Deze locatie vormt een strategische uitvalsbasis voor de politiezone in de Zwinregio. “Het gebouw krijgt een warme en uitnodigende uitstraling, met een duidelijke centrale ingang en een overzichtelijke lobby”, aldus korpschef Steve Desmet. “Dankzij een helder klantengeleidingssysteem vinden bezoekers en medewerkers eenvoudig en zo autonoom mogelijk hun weg in het gebouw. Transparantie en leesbaarheid staan hierbij centraal.”

31 miljoen euro

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist voorziet in het meerjarenplan 2026–2030 een investeringsbudget van 31 miljoen euro voor de realisatie van het nieuwe politiehuis. Knokke-Heist treedt op als bouwheer, waarna het gebouw zal worden verhuurd aan de politiezone Damme/Knokke-Heist. Over een periode van 33 jaar neemt Knokke-Heist daarbij 91% van de investering voor zijn rekening en Damme 9%.

Modern en duurzaam

Burgemeester Cathy Coudyser (Knokke-Heist): “De politiezone Damme/Knokke-Heist behoort vandaag tot de meest performante politiezones in Vlaanderen. Met dit nieuwe politiehuis investeren we bewust in een moderne en duurzame werkomgeving, zodat onze politiemensen zich volledig kunnen focussen op waar het echt om draait: degelijk politiewerk en een sterke dienstverlening aan inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers.”

Vooraleer de bouwwerkzaamheden kunnen starten, moet wel eerst nog een wijziging van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor deze site goedgekeurd worden.