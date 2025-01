De lokale politie Damme/ Knokke-Heist controleerde tijdens de campagne 'Ej me velo gezien!?' bijna 2.000 fietsen in het Damse en Knokke-Heistse verkeer. 231 (12.5 %) van de gecontroleerde fietsen was niet in orde. In totaal liepen 46 fietsers (iets meer dan 2 %) tegen de lamp omdat ze geen of een defect fietslicht hadden.