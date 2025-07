Steve Desmet: Politiezone Damme/Knokke-Heist: "Als jongeren uit Nederland in België een vertrouwd uniform zien, dat helpt toch wel. Het is voor hen een aanspreekpunt in de uitgaansbuurt. Zij gaan ook op een andere manier met jongeren in gesprek. De Nederlandse stijl is nog altijd anders dan de Belgische stijl."