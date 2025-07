Mogelijk speelt ook de taalbarrière een rol, en zullen Franse agenten meer grip krijgen op de amokmakers. Ze mogen wel alleen ingrijpen als hun Belgische collega's dat vragen.

Voorlopig blijven ze alleen deze week en later in augustus. Echt warm is het niet deze week en overlast is er dan ook nog niet geweest. De politie van Knokke-Heist wil wel bekijken hoe ze de agenten volgend jaar kan inzetten, alleen op momenten dat het echt nodig is.