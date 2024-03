Ook voor de hulpverleningszone is deze oefening trouwens een unieke kans. Olivier Dorme, commandant Hulpverleningszone Fluvia: “Het contact tussen brandweer en politie gebeurt vaak op het moment van de interventie. Het feit dat we nu over een oefening spreken in een rustig kader, in een realistische omgeving, is zeker een meerwaarde voor onze mensen op het terrein. Want oefenen op de weg, dat is heel uitzonderlijk. Het feit dat we een weg afzetten om een verkeersongeval te simuleren, dat komt zeer zelden voor.”