In de kleine faciliteitengemeente Spiere-Helkijn hebben de lijst van de burgemeester en de oppositie dit keer een gezamenlijke lijst neergelegd.

Huidig burgemeester Dirk Walraet, één van de langst zetelende West-Vlaamse burgemeesters, geeft sowieso zijn sjerp door. Hij stopt met politiek. De ééngemaakte lijst kan hem niet bekoren.

Wie het wordt is nog onzeker, maar zeker is dat de facilteitengemeente Spiere-Helkijn een nieuwe burgemeester krijgt. Vorige keer stond de partij van Dirk Walraet nog lijnrecht tegenover een heel sterke oppositie en liep zelfs een schepen over. Nu stappen ze als één partij naar de kiezer: Pro 8587 met drie schepenen. En ze schuiven een oppositieraadslid naar voor als nieuwe burgemeester.

In Walraets voetsporen treden is zo goed als onmogelijk. Hij heeft een enorm netwerk. Toch is er volgens Pro8587 nog werk aan de winkel. Op de valreep heeft inwoner Luc Pollet een lijst neergelegd, Horizon 8587. De democratie en het behoud van de tweetaligheid is voor hem belangrijk.