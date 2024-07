De 11-juliviering is dan wel een traditie in Kortrijk, maar wat een verschil met vroeger. In 1952 kwamen tienduizenden mensen naar de Groeningekouter en de optocht kijken. Dat zien we op de tentoonstelling in een merkwaardige film, een tijdcapsule, want kosten noch moeite werden toen blijkbaar gespaard om de Guldensporenslag te herdenken. Het was een waar spektakel met historische taferelen en kleurrijke figuranten. “Het is in dat teken dat we proberen een seintje te geven om die vieringen terug heftig te maken. Zodat alle Kortrijkzanen en andere mensen kunnen genieten van die vieringen van 1302.”