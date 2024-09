Voor CD&V breekt een nieuw tijdperk aan, want de partij gaat nu op in Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk en hoopt zo ook weer op het beleid te kunnen wegen.

"Groener, meer water, veiliger, zorgzamer, een buurt die zorgzaam is", zegt Hannelore Vanhoenacker (plaats 3 Lijst Burgemeester Stadslijst Kortrijk). "Mensen niet in eenzaamheid laten verdrinken. Dat is voor ons super belangrijk."

Arthur Vandenbulcke op de vierde plaats hoopt op een functie als schepen. Hij wil zich vooral voor het klimaat en voor een duurzaam Kortrijk inzetten.

"Eigenlijk zou het beter zijn dat we in bepaalde wijken, waar de densiteit er is, warmtenetten aanleggen en warmtebronnen zoeken die duurzaam zijn, zoals hier achter ons, De Leie, kan een bron zijn van energie en warmte", zegt Arthur.