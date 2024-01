Flashback naar 17 januari 2024: “in 2023 werd meer dan 121 ton cocaïne in beslag genomen in de Port of Antwerp-Bruges”. Het is geen geheim meer dat drugs problemen vormen in onze samenleving. Dezelfde strijd tegen drugs gebeurt ook dagelijks in de gevangenissen. Onderzoek toont aan dat druggebruik en verslaving vaker voorkomen bij gevangenen: zo’n 35% van de gedetineerden gebruikt drugs. Bij een anonieme bevraging in de Gentse gevangenis in 2022 gaf zelfs zo’n 60% van de gedetineerden aan dat ze al drugs hadden genomen binnen de gevangenismuren.