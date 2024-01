De Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen heeft in 2023 11 nieuwe dossiers opgestart rond maritieme drugssmokkel. Zo werd eind februari bijvoorbeeld een grote lading cocaïne onderschept in de haven van Zeebrugge in een container die uit Zuid-Amerika kwam. Er zijn ook enkele dossiers rond drop offs, waarbij drugs in waterdichte verpakkingen van boord van een schip worden gegooid om nadien opgepikt te worden door handlangers in bootjes of aan de kust.

Onder leiding van de Procureur is een project ‘havens West-Vlaanderen’ gestart, om de verschillende politie- en douanediensten goed op elkaar af te stemmen en de aanpak te verscherpen.