De ideale partner lijkt Vooruit, met vier zetels. Maar Vooruit hangt vast aan Team Blankenberge van huidig burgemeester Björn Prasse. En een meerderheid met vier partijen zien N-VA en CD&VPlus dan weer niet zitten.

Nu krijgt dus Patrick De Meulenaere (Vooruit) het initiatiefrecht, als vierde partij al in het rijtje. Als ze er niet uitraken voor de installatievergadering op 3 december, volgt er twee weken later een geheime stemming om de schepenposten te verdelen en dus ook om te beslissen wie Blankenberge mag besturen. De burgemeester is uiteindelijk de stemmenkampioen van de grootste partij die vertegenwoordigd is in de meerderheid na die stemming.

Als Team Blankenberge en Vooruit trouw blijven aan elkaar, net zoals Cd&VPlus en N-VA; dan hebben we 12 tegenover 12 zetels. Geen meerderheid en dus heeft Vlaams Belang met drie zetels de sleutel in handen om de doorslaggevende stem te geven.