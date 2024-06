Vier medewerkers van de technische dienst van Hooglede waren in gemeenteschool Wonderwijs bezig met de opbouw van de stemhokjes. "In Hooglede hebben we in totaal 11 stembureaus met telkens vier tot vijf stemhokjes," zegt Steven Vandenbussche van de gemeente Hooglede.

"In de namiddag komen alle telbureaus samen, ook die van Lichtervelde en Staden. In totaal hebben we dan 33 telbureaus. We gebruiken verschillende klaslokalen, maar ook sportzalen, zelfs ons cultureel centrum zal ingericht worden in verschillende telbureaus."