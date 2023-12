In Zeebrugge werkt de verkeerscentrale weer. Daardoor kunnen veel schepen vanop zee eindelijk een haven in en uit varen. Bij de binnenscheepvaart is er wel nog altijd hinder.

De vakbondsacties gaan over de hervorming van het ambtenarenstatuut. Minister van Bestuurszaken Gwendolyn Rutten heeft al een akkoord gesloten met het ACV maar niet met ACOD en VSOA. De socialistische en liberale vakbond beraden zich nu of ze de acties stoppen. Want dat is een voorwaarde van de minister om vanmiddag te overleggen.