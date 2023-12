De vertraging is vooral te wijten aan een stakingsactie in de verkeerscentrale van Zeebrugge. Door de actie van de dagploeg kunnen beloodsingen via de loodspost Wandelaar ter hoogte van Oostende donderdag voorlopig niet doorgaan. Het scheepvaartverkeer is voor een deel van de Vlaamse kust om veiligheidsredenen opnieuw stilgelegd.