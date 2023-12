"De wil om te hervormen was er, ook in moeilijke omstandigheden," zegt minister Rutten. "Met dit akkoord zal het ACV haar staking stoppen en kan de regering overgaan tot de uitvoering van een historische hervorming."

Vraag is of ook de socialistische vakbond zich bij het akkoord gaat aansluiten, of dat de sluizen toch dicht blijven.