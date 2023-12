Ondertussen breidt de hinder in onze provincie nog uit want ook de sluis in Harelbeke is nu dicht. "Bij de start van de shift vanmorgen bleek er geen bediening," zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. "De sluis wordt ter plaatse bediend, we zoeken naar een oplossing om daar zo snel mogelijk weer bediening te krijgen."