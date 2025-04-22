16°C
Nieuws
Heuvelland

Sta­king bij aard­ap­pel­ver­wer­ker Cla­re­bout gaat der­de dag in

Clarebout

Ook vandaag staakt het personeel in de vier vestigingen van aardappelbedrijf Clarebout Potatoes. Dat zegt Lars Decock van ACV zaterdagvoormiddag. De werknemers willen een premie nu het  bedrijf voor miljarden is verkocht. Het voorstel van de directie, een premie van 500 euro, wordt als onvoldoende beoordeeld.

Het werk werd donderdag al neergelegd in alle sites van het bedrijf. Clarebout Potatoes heeft vestigingen in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en het Franse Duinkerke. De aanleiding tot de staking is het ongenoegen over de verkoop van het bedrijf aan het Amerikaanse Simplot. Clarebout Potatoes zou voor miljarden zijn verkocht. De werknemers willen een premie, omdat ze het bedrijf mee hebben opgebouwd.

De directie had een premie voorgesteld van 500 euro, maar dat was volgens de medewerkers te weinig. "We hebben de directie gevraagd om aan tafel te gaan, maar het is voorlopig compleet windstil", zegt Decock. "De staking gaat voort zolang we niets horen van de directie."

Clarebout 01
Nieuws

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag
Belga
Staking Clarebout

