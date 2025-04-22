Het werk werd donderdag al neergelegd in alle sites van het bedrijf. Clarebout Potatoes heeft vestigingen in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en het Franse Duinkerke. De aanleiding tot de staking is het ongenoegen over de verkoop van het bedrijf aan het Amerikaanse Simplot. Clarebout Potatoes zou voor miljarden zijn verkocht. De werknemers willen een premie, omdat ze het bedrijf mee hebben opgebouwd.

De directie had een premie voorgesteld van 500 euro, maar dat was volgens de medewerkers te weinig. "We hebben de directie gevraagd om aan tafel te gaan, maar het is voorlopig compleet windstil", zegt Decock. "De staking gaat voort zolang we niets horen van de directie."