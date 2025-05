De stad Brugge wil het aantal toeristen in de binnenstad beperken. Het aantal deelnemers aan een rondleiding wordt beperkt tot 20 à 25 personen, bevestigt schepen van Toerisme Minou Esquenet.

Grote groepen zorgen vaak voor hinder, zoals het lopen op de weg in plaats van op het trottoir. De nieuwe regeling, waarvan de invoering nog niet duidelijk is, wordt verder besproken met gidsen en de toerismesector. Daarnaast voert Brugge vanaf 2027 een cruisetaks in van 4 euro per cruisetoerist om massatoerisme te beperken.