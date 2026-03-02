"Vanaf 1 maart is er een nieuwe verordening in voege getreden", klonk het bij Bart De Mylle van de Koninklijke Gidsenbond Brugge. "Groepen mogen niet groter zijn dan twintig, er wordt gevraagd om op bepaalde plaatsen niet te stoppen en uitleg te geven omwille van het verkeer, en ook om in bepaalde stilteplekken niet stil te houden een uitzondering daarop is bijvoorbeeld het Begijnhof."

Dat zijn enkele maatregelen in de nieuwe politieverordening om in Brugge de overlast van gegidste stadswandelingen aan te passen. Brugge zet in op duurzaam toerisme en dat betekent dat je ook rekening houdt met de leefbaarheid voor de Bruggelingen. "Voor ons is het ook een beetje zoeken", vertelt De Mylle verder. "Het is mijn tweede gidsbuurt sinds die nieuwe regeling. Het is opletten, maar een aantal zaken deed ik al automatisch. Ik ging geen Godshuis binnen. Als ik gids in het Begijnhof dan is het in de straat tussen de twee poorten. Een aantal dingen zijn heel logisch."