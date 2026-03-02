14°C
Gid­sen in Brug­ge ris­ke­ren boe­te tot 500 euro als ze zich niet aan stren­ge­re regels houden

In Brugge gelden vanaf deze maand een aantal strengere regels voor het gidsen van toeristen, omdat er klachten waren rond overlast. Zo is er bijvoorbeeld een beperking op de grootte van de groepen en is het verboden om op bepaalde plaatsen stil te staan. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een gasboete tot 500 euro.

"Vanaf 1 maart is er een nieuwe verordening in voege getreden", klonk het bij Bart De Mylle van de Koninklijke Gidsenbond Brugge. "Groepen mogen niet groter zijn dan twintig, er wordt gevraagd om op bepaalde plaatsen niet te stoppen en uitleg te geven omwille van het verkeer, en ook om in bepaalde stilteplekken niet stil te houden een uitzondering daarop is bijvoorbeeld het Begijnhof."

Dat zijn enkele maatregelen in de nieuwe politieverordening om in Brugge de overlast van gegidste stadswandelingen aan te passen. Brugge zet in op duurzaam toerisme en dat betekent dat je ook rekening houdt met de leefbaarheid voor de Bruggelingen. "Voor ons is het ook een beetje zoeken", vertelt De Mylle verder. "Het is mijn tweede gidsbuurt sinds die nieuwe regeling. Het is opletten, maar een aantal zaken deed ik al automatisch. Ik ging geen Godshuis binnen. Als ik gids in het Begijnhof dan is het in de straat tussen de twee poorten. Een aantal dingen zijn heel logisch."

De nieuwe maatregel van kleinere groepen heeft ook impact op de gidsen. Een volle bus met toeristen moet meer gidsen hebben. Vroeger namen ze soms tot 60 toeristen op sleeptouw. "Grotere groepen die vroeger met een audiosysteem werkten die mogen dat nog altijd doen, maar de grootte blijft beperkt tot twintig plus de gids", zegt Bénédicte Hendrickx van de Koninklijke Gidsenbond Brugge. "Dat zal het aantal gediplomeerde gidsen laten toenemen. Maar wij zijn er als gidsenbond klaar voor, we hebben heel wat kwalitatieve gidsen onder onze leden."

De 200 leden van de Gidsenbond doen jaarlijks zo’n 3.500 gidsbeurten. Maar Brugge wordt ook overspoeld door honderden niet gediplomeerde gidsen. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een gasboete tot 500 euro.

Toerisme Brugge

