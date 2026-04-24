Het is al de hele ochtend bijzonder druk op de snelwegen, vooral richting westen van het land, zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. Op het piekmoment, rond 11.30 uur, stond er 180 km file, "bijzonder veel voor een feestdag". "We zien dat de mensen er massaal op uit trekken. De piek ligt inmiddels achter ons, maar iets voor één stond op de Vlaamse snelwegen nog steeds 140 km file”, besluit Bruyninckx.