25°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Prach­tig weer zorgt voor lan­ge files rich­ting de kust

File

Illustratiebeeld

Het is vandaag bijzonder druk op de Vlaamse snelwegen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Het mooie weer tijdens het verlengde weekend lokt heel wat mensen naar de kust.

Het is al de hele ochtend bijzonder druk op de snelwegen, vooral richting westen van het land, zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. Op het piekmoment, rond 11.30 uur, stond er 180 km file, "bijzonder veel voor een feestdag". "We zien dat de mensen er massaal op uit trekken. De piek ligt inmiddels achter ons, maar iets voor één stond op de Vlaamse snelwegen nog steeds 140 km file”, besluit Bruyninckx.

Het verlengde weekend en het goede weer lokken de toeristen naar zee. Vooral op de E40 is er veel verkeer. Vanmiddag moeten toeristen rekenen op een reistijd van twee uur om van Brussel in Oostende te raken.

Belga
Victor Peeters
Toerisme File

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
Ongeval woesten 1
Nieuws

Beerkar kantelt tegen woning in Woesten, huis voorlopig onbewoonbaar

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval Passendale

Ongeval op kruispunt in Passendale: één gewonde
Ruiselede riool 03

Nadat riool verkeerdelijk werd dicht gebetonneerd: Wingene gaat riolering volledig vernieuwen
Herstelling van rechterrijstrook tussen Aalbeke en Doornik gestart op snelweg E403

Flitsen

Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand mei in Roeselare, Izegem en Hooglede
Opening N357 foto 4

N357 tussen Oostrozebeke en Wielsbeke heropend na grondige vernieuwing
Kampeer veilig2

Veiligheidscontrole caravans benadrukt risico bij overlading en slijtage
Aanmelden