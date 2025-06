Het spoorverkeer was daar onderbroken, nadat een trein een landbouwvoertuig licht had aangereden. Dat gebeurde rond 19 uur ter hoogte van de overweg van de Vlasmolenstraat in Heule, zo maakte Infrabel woensdagavond bekend. De sporen in Heule waren tegen middernacht vrijgemaakt.



"Het landbouwvoertuig was met zijn sproei-installatie te dicht naast het spoor gereden. Er vielen geen slachtoffers, er is enkel blikschade", aldus de spoorwegbeheerder.