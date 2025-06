Het was de Antwerpse tak van het Singaporese PSA die dinsdag met de eer kon gaan lopen. De spoorverbinding brengt goederen van de PSA-terminal in Zeebrugge rechtstreeks naar de Noordzee Terminal in Antwerpen. Bij PSA spreken ze van "duurzame hinterlandconnectiviteit".

De afgelopen jaren was er zo goed als geen vraag naar een spoorverbinding tussen de twee havens. Onder andere door de congestie zou er nu toch opnieuw een gaatje in de containermarkt zijn. Sinds maandag rijdt de dienst drie keer per week in beide richtingen, als alternatief voor wegvervoer. In totaal zou de nieuwe spoorverbinding jaarlijks instaan voor het transport van 26.000 TEU (standaardmaat voor containers, red.).