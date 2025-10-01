12°C
Aanmelden
Nieuws
Lichtervelde

Sta­ti­on Lich­ter­vel­de drin­gend aan reno­va­tie toe: ﻿gebrek­ki­ge toe­gan­ke­lijk­heid frus­treert reizigers

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het station van Lichtervelde is dringend aan vernieuwing toe. Dat zeggen Beweging.net, de Gezinsbond en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Vooral de ontoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, reizigers met een kinderwagen of fiets springt in het oog.

Foto 13 c Marc Vanhove

© Marc Vanhove

"Kom alsjeblieft eens kijken en pas een aantal zaken aan.”

Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn van Lichtervelde

Rolstoelgebruiker Jooris ondervindt dagelijks de problemen. “Ik geraak al niet binnen in het station en als ik er al binnen raak, raak ik er niet weg,” zegt hij. “Ik vraag assistentie, maar er gebeurt niets. De deur gaat amper open en voor ik door ben, slaat ze alweer dicht.”

Beweging.net voerde daarom vanochtend actie aan het station. De organisatie klaagt de slechte staat van de infrastructuur aan en ziet veel ruimte voor snelle, betaalbare oplossingen. “Mensen met een kinderwagen of fiets kunnen heel moeilijk van het ene naar het andere perron,” zegt Erwin Vanbelle van Beweging.net Lichtervelde. “Een simpele fietsgoot, een goed werkende roltrap of een lift kunnen al een wereld van verschil maken.”

Foto 12 c Guy Beeusaert

© Guy Beeusaert

Ook elders wachten stations op dringende aanpassingen

Ook burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) vraagt dringend ingrepen. “De perrons zitten niet op de hoogte, we hebben geen roltrappen en iedereen moet via de tunnel naar de perrons. Zelfs het stationsgebouw is bij slecht weer moeilijk bereikbaar. Kom alsjeblieft eens kijken en pas een aantal zaken aan.”

Lichtervelde telt zo’n 3.000 reizigers per dag en staat niet alleen in zijn problemen. Volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez kampen verschillende kleinere West-Vlaamse stations met achterstallige investeringen. “In Torhout en Tielt wachten mensen al jaren op verbeteringen. Ondertussen opent de NMBS in Bergen een station van 480 miljoen euro. Dan denk ik: daarvan kan toch een deel naar basisstations hier om reizigers een fatsoenlijke dienstverlening te geven?”

Volgens Beweging.net zijn er alvast betaalbare maatregelen mogelijk, zoals automatische toegangsdeuren en oprijplaten om hoogteverschillen te overbruggen.

Foto 11 c Guy Beeusaert

© Guy Beeusaert

Redactie
NMBS Infrabel Spoorverkeer

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Overweg

Nationale stakingsdagen zorgen voor verstoord treinverkeer
NMBS trein winter

NMBS waarschuwt voor vertragingen en afschaffingen door winterweer
Overweg2

Tunnel moet twee overwegen vervangen in Sint-Andries
Ongeval trein Pittem
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs
Spoor Treinspoor
Update

Opnieuw treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge/Knokke
Spoor Treinspoor
Update

Treinverkeer tussen Brugge en Oostende hervat
Aanmelden