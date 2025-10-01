Station Lichtervelde dringend aan renovatie toe: gebrekkige toegankelijkheid frustreert reizigers
Het station van Lichtervelde is dringend aan vernieuwing toe. Dat zeggen Beweging.net, de Gezinsbond en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Vooral de ontoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, reizigers met een kinderwagen of fiets springt in het oog.
© Marc Vanhove
"Kom alsjeblieft eens kijken en pas een aantal zaken aan.”
Rolstoelgebruiker Jooris ondervindt dagelijks de problemen. “Ik geraak al niet binnen in het station en als ik er al binnen raak, raak ik er niet weg,” zegt hij. “Ik vraag assistentie, maar er gebeurt niets. De deur gaat amper open en voor ik door ben, slaat ze alweer dicht.”
Beweging.net voerde daarom vanochtend actie aan het station. De organisatie klaagt de slechte staat van de infrastructuur aan en ziet veel ruimte voor snelle, betaalbare oplossingen. “Mensen met een kinderwagen of fiets kunnen heel moeilijk van het ene naar het andere perron,” zegt Erwin Vanbelle van Beweging.net Lichtervelde. “Een simpele fietsgoot, een goed werkende roltrap of een lift kunnen al een wereld van verschil maken.”
© Guy Beeusaert
Ook elders wachten stations op dringende aanpassingen
Ook burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) vraagt dringend ingrepen. “De perrons zitten niet op de hoogte, we hebben geen roltrappen en iedereen moet via de tunnel naar de perrons. Zelfs het stationsgebouw is bij slecht weer moeilijk bereikbaar. Kom alsjeblieft eens kijken en pas een aantal zaken aan.”
Lichtervelde telt zo’n 3.000 reizigers per dag en staat niet alleen in zijn problemen. Volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez kampen verschillende kleinere West-Vlaamse stations met achterstallige investeringen. “In Torhout en Tielt wachten mensen al jaren op verbeteringen. Ondertussen opent de NMBS in Bergen een station van 480 miljoen euro. Dan denk ik: daarvan kan toch een deel naar basisstations hier om reizigers een fatsoenlijke dienstverlening te geven?”
Volgens Beweging.net zijn er alvast betaalbare maatregelen mogelijk, zoals automatische toegangsdeuren en oprijplaten om hoogteverschillen te overbruggen.
© Guy Beeusaert