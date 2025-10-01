Rolstoelgebruiker Jooris ondervindt dagelijks de problemen. “Ik geraak al niet binnen in het station en als ik er al binnen raak, raak ik er niet weg,” zegt hij. “Ik vraag assistentie, maar er gebeurt niets. De deur gaat amper open en voor ik door ben, slaat ze alweer dicht.”

Beweging.net voerde daarom vanochtend actie aan het station. De organisatie klaagt de slechte staat van de infrastructuur aan en ziet veel ruimte voor snelle, betaalbare oplossingen. “Mensen met een kinderwagen of fiets kunnen heel moeilijk van het ene naar het andere perron,” zegt Erwin Vanbelle van Beweging.net Lichtervelde. “Een simpele fietsgoot, een goed werkende roltrap of een lift kunnen al een wereld van verschil maken.”