De overweg aan het kruispunt van de Guido Gezellelaan met de Herderstraat in Rumbeke gaat maandag dicht, en dat voor een maand of twee. Buurtbewoners en handelaars kregen een daarrond een brief van de stad.

Schepen van Mobiliteit Piet Delrue: "Die gaat tijdelijk dicht omwille van de werken. We gaan het fietspad uitbreken, verbreken. Het wordt een vier meter breed fietspad en het is ook op vraag van Infrabel als een soort testfase om te kijken wat de verkeersafwikkeling is tijdens het afsluiten van deze werken."