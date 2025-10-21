4°C
Spoor­sta­king open­baar ver­voer: We komen op straat voor de reizigers”

Staking NMBS

Vanaf morgen organiseren de vakbonden een driedaagse staking tegen de regeringsmaatregelen. Er zijn acties bij het openbaar vervoer, de openbare diensten, zoals het onderwijs en woensdag volgt een nationale staking. De staking op het spoor begint al deze avond.

Vanavond en vooral de komende drie dagen zal het een pak rustiger zijn in de treinstations. De christelijke, socialisatische en liberale vakbonden roepen op tot actie uit onvrede met de hervormingsplannen van de federale regering. Vooral dan langer werken voor minder geld én geen statutaire benoemingen meer.

“Wij kunnen geen groepsverzekeringen aanbieden, wij hebben die andere pijlers niet. Dus dat statuut is echt wel iets wat heel belangrijk is om bij de spoorwegen te komen werken. Onze grote vrees is dat jonge mensen niet meer geëngageerd zullen zijn om bij de spoorwegen te komen werken”, duidt Nicky Masscheleyn van vakbond ACOD Spoor.

De staking op het spoor start vanavond om tien uur en duurt tot woensdagavond. Morgen rijdt slechts de helft van de IC-treinen. In onze provincie zal er vooral hinder zijn tussen Brugge en Kortrijk en van Kortrijk naar Brussel. Maar het is van niet anders kunnen, zeggen de vakbonden.

“We moeten ook deze legislatuur 675 miljoen euro besparen bij het spoor. Dat zal ten koste gaan van de dienstverlening. Wij zien niet in hoe je 675 miljoen euro kan besparen zonder dat de reiziger daar iets van zal merken. Het is dus ook voor hen dat we op straat komen”, aldus Masscheleyn.

Nationale stakingsdagen zorgen voor verstoord treinverkeer

De Lijn

Niet enkel bij de spoorwegen, maar ook bij het busvervoer is er ontevredenheid. Morgen zal er daar dus ook hinder zijn. In West-Vlaanderen zal iets meer dan de helft van de bussen uitrijden. Bij de kusttram gaat het om zes op de tien ritten. Wie toch het openbaar vervoer moet nemen, controleert beter nog eens de websites van de NMBS en De Lijn.

Siel Vandorpe
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
