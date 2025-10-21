Vanavond en vooral de komende drie dagen zal het een pak rustiger zijn in de treinstations. De christelijke, socialisatische en liberale vakbonden roepen op tot actie uit onvrede met de hervormingsplannen van de federale regering. Vooral dan langer werken voor minder geld én geen statutaire benoemingen meer.

“Wij kunnen geen groepsverzekeringen aanbieden, wij hebben die andere pijlers niet. Dus dat statuut is echt wel iets wat heel belangrijk is om bij de spoorwegen te komen werken. Onze grote vrees is dat jonge mensen niet meer geëngageerd zullen zijn om bij de spoorwegen te komen werken”, duidt Nicky Masscheleyn van vakbond ACOD Spoor.

