Ook komende week gaat de operatie verder. Dan wordt via uitzonderlijk transport een tweede brug van 300 ton van Lier naar Oostkamp gebracht. Het transport is zo zwaar dat slechts enkele routes mogelijk zijn. De brug op de N35 over de E403 in Lichtervelde is niet geschikt voor dit gewicht.

Daarom rijdt het transport via de oprit E403 richting Kortrijk, waarna de middenberm wordt opengemaakt om over te steken naar de andere rijrichting richting Brugge. Via uitrit 9 rijdt het transport verder naar de N35. Het manoeuvre zal plaatvinden in de nacht van dinsdag op woensdag.