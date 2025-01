Maar toch zal het voor velen de verhuis toch dubbel aanvoelen. Ook voor spoedarts Nele Vangheluwe: "We hebben hier jaren samengewerkt en veel meegemaakt als team. Toch kijken we uit naar de uitbouw van één grote kwalitatieve spoed voor acute zorg in Oostende en omstreken."

Tegen 2026 krijgt AZ Oostende één erkenningsnummer met twee campussen: Damiaan voor acute zorg en Serruys voor geplande zorg.