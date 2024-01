De ambulances en MUG-wagens rukten net iets vaker uit in Kortrijk. De wegen lagen er hier en daar glad bij. Vooral fietsers en voetgangers lieten zich verrassen. Gelukkig zonder al te grote gevolgen. Het bleef bij kleinere breuken door valpartijen. De 14-jarige Mohamed El Badouil Bouchlaghem viel met zijn fiets op weg naar het Guldensporencollege in Kortrijk. Hij had veel last van een pijnlijke schouder.