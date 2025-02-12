Bij staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem is een sociaal akkoord bereikt, na het ontslag om dringende redenen van een medewerker.
Vorige week woensdag legden heel wat arbeiders van de staalkoord- en vezelproductie het werk neer. Uit protest tegen de manier waarop een collega met twintig jaar dienst aan de deur is gezet. De hele dag was er een verzoeningsoverleg met directie, vakbonden en een extern bemiddelaar.
Het ontslag wordt niet ingetrokken, maar de betrokken arbeider krijgt een schadevergoeding van Bekaert.
De directie belooft ook om in de toekomst eerst de vakbonden te consulteren, vooraleer tot een onmiddellijk ontslag over te gaan.
