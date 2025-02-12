Vorige week woensdag legden heel wat arbeiders van de staalkoord- en vezelproductie het werk neer. Uit protest tegen de manier waarop een collega met twintig jaar dienst aan de deur is gezet. De hele dag was er een verzoeningsoverleg met directie, vakbonden en een extern bemiddelaar.

Het ontslag wordt niet ingetrokken, maar de betrokken arbeider krijgt een schadevergoeding van Bekaert.