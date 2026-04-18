De werkonderbreking begon eerder deze week, toen de middagploeg het werk neerlegde. Intussen ligt de staalkoordproductie volledig stil en draait ook de afdeling staalvezel op een laag pitje. In totaal werken in die afdelingen samen ruim 500 arbeiders.

Aanleiding voor de staking is het ontslag van een werknemer, dat volgens het personeel onverwacht en zonder voorafgaande verwittiging of sanctie gebeurde. De onvrede op de werkvloer is groot. “Iedereen die hier werkt kan blijkbaar zomaar van de ene op de andere dag zijn ontslag krijgen. Zonder verwittiging of sanctie. Dat kan niet”, zegt een anonieme werknemer. “Iedereen kan een fout maken en heeft recht op een tweede kans, eventueel met een sanctie.”