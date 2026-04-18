16°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Sta­king bij Bekaert in Zwe­ve­gem houdt aan, ver­zoe­nings­ver­ga­de­ring dins­dag gepland

Bekaert Zwevegem

De staking bij staaldraadproducent Bekaert in Zwevegem blijft duren. Een groot deel van de arbeiders heeft het werk neergelegd uit protest tegen het ontslag van een collega. Dinsdag staat een verzoeningsvergadering met een bemiddelaar gepland.

De werkonderbreking begon eerder deze week, toen de middagploeg het werk neerlegde. Intussen ligt de staalkoordproductie volledig stil en draait ook de afdeling staalvezel op een laag pitje. In totaal werken in die afdelingen samen ruim 500 arbeiders.

Aanleiding voor de staking is het ontslag van een werknemer, dat volgens het personeel onverwacht en zonder voorafgaande verwittiging of sanctie gebeurde. De onvrede op de werkvloer is groot. “Iedereen die hier werkt kan blijkbaar zomaar van de ene op de andere dag zijn ontslag krijgen. Zonder verwittiging of sanctie. Dat kan niet”, zegt een anonieme werknemer. “Iedereen kan een fout maken en heeft recht op een tweede kans, eventueel met een sanctie.”

Bekaert
Nieuws

Spontane staking bij Bekaert in Zwevegem na ontslag van werknemer: productie ligt stil
Bekaert

Meest gelezen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Aanmelden